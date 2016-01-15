Доллар протестирует 80 рублей при цене на нефть в 25 долл.

Цены на нефть отскочили вверх от уровня поддержки 30 долл., но их рост выглядит неустойчивым. Говорить о попытке смены тренда можно будет, если они вырастут выше 35 долл. Сейчас Минфин РФ считает текущий курс рубля справедливо оцененным относительно внешних факторов и отмечает его нелинейную зависимость относительно изменения цен на нефть. Наши модели показывают, что при снижении цен на нефть до 25 долл. – стрессового сценария, прорабатываемого МЭР, российская валюта ослабнет лишь до 80 рублей за доллар. Уже сейчас можно говорить о том, что «дно» по рублю близко и имеет смысл присмотреться к покупках российских облигаций и перекладыванию средств с валютных депозитов в рублевые.

Полагаем, что подстройка российской экономики к цене барреля в 30 долларов продлится примерно в течение первого квартала 2016 года. Ожидать снижения ключевой процентной ставки в РФ, ранее марта 2016 года, не стоит.

На следующей неделе поддержку рублю окажет налоговый период в РФ, в течение которого традиционно наблюдается рост ставок межбанковского кредитования. Только очень существенные скачки волатильности на внешних рынках смогут вывести пару USD/RUB из диапазона 75-80 во второй половине января.