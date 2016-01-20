ЦБ РФ и экспортёры помогут рублю

Сегодняшнее снижение цен на нефть и азиатских фондовых индексов провоцирует уход инвесторов в защитные активы – в золото, йену, евро. Инвесторы не доверяют официальной макроэкономической статистике из Китая, ожидая дальнейшего снижения деловой активности в этом регионе. Эти ожидания реализуются в виде падения фондового рынка и объёма прямых иностранных инвестиций в Китай. В декабре 2015 года темпы роста последнего показателя снизились с 7,9%(г/г) до 6,4%(г/г).

Российской валюте в последнее время приходится работать на нескольких фронтах и ожидать сюрпризов со стороны Китая и США, новостей с Ближнего Востока и т.д. Все это не вызывает удивлений по мере развития интеграционных процессов во всем мире. Стабилизирующее воздействие на рубль в 1 кв. 2016 года окажет традиционно высокий счет текущих операций платежного баланса РФ.

При нахождении цен на нефть в диапазоне 25-30 долл. за баррель доллар будет консолидироваться между 80 и 75 рублями. Действия ЦБ РФ, который вчера снизил объем предоставления рублевой ликвидности на аукционе РЕПО с 840 млрд до 620 млрд рублей, уберегут рубль от серьезных распродаж. В ближайшие торговые сессии поддержку рублю окажут российские экспортёры.