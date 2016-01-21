Сергей Кочергин, финансовый аналитик ГК EXNESS:
- В начале этой недели Банк России опубликовал позитивные данные по платежному балансу России за 2015 год. Несмотря на снижение с 189,7 млрд до 145,6 млрд долларов торгового баланса, счет текущих операций платежного баланса в 2015 году вырос на 12,7%(г/г) до 65,8 млрд долларов на фоне существенного уменьшения отрицательного вклада баланса услуг (с 55,3 млрд до 37,1 млрд долларов) и инвестиционных доходов (с 57,9 млрд до 32 млрд долларов).
По словам главы Минфина Антона Силуанова, текущий курс рубля соответствует платежному балансу, который, как мы видим, довольно успешно адаптировался к снижению цен на энергоносители.
Традиционно в первом квартале каждого года поступление в Россию иностранной валюты по текущему счету является самым высоким (в первом квартале 2014 и первом квартале 2015 года соответственно 25,8 млрд и 29,3 млрд долларов), что способствует укреплению российской валюты.
По оценкам Банка России, в первом квартале 2016 года выплаты по внешнему долгу России (телу долга и процентов по нему) не превысят 21,4 млрд долларов. Остальные факторы - Китай, Иран, макроэкономическая статистика по еврозоне и США, налоговый период в РФ будут иметь важное, но не принципиальное значение для дальнейшей динамики рубля.
Уже сейчас можно говорить о том, что "дно" по рублю близко (вероятно это отметка 80-83,5 рубля за доллар) и имеет смысл присмотреться к покупкам российских облигаций и перекладыванию средств с валютных депозитов в рублевые. В перспективе нескольких недель можно ожидать укрепление российской валюты до 75 рублей за доллар и 81 рубля за евро. Вероятность того, что к весне курсы доллара и евро из-за внешних факторов поднимутся до 100 рублей, составляет всего 10 процентов.
Мы считаем, что и российским властям не следует ослаблять рубль (до 90-100 рублей к евро и доллару), хотя эта мера способствовала бы пополнению доходной части российского бюджета и увеличению привлекательности российских товаров и услуг на международных рынках.
Минусы дальнейшего ослабления рубля очевидны - это рост инфляционных ожиданий в РФ, падение реальных доходов населения и возможно главное для действующей системы власти - рост популярности оппозиционных партий.
Вблизи отметки 85 рублей за доллар можно ожидать от ЦБ РФ повышения ключевой процентной ставки и, лишь во вторую очередь, интервенций по продаже иностранной валюты.
Что касается глобальной валютной войны, о которой периодически пишет Bloomberg, российская валюта выйдет победителем. Ее существенное снижение, которое произошло в четвертом квартале 2014 года, позволило российской экономике быстрее адаптироваться к неблагоприятным внешним условиям. Но для выхода экономики РФ на новую траекторию роста требуется проведение структурных реформ в нашей стране, которые, скорее всего, будут проведены после парламентских выборов.
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/01/21/rubl-site-anons.html
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