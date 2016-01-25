На прошлой неделе рубль прошел через минимум года

Вероятно, на прошлой неделе российская валюта прошла через минимум года к доллару США. Покупателей рубля обрадовало заявление Джона Керри, допустившего снятие с РФ санкций после выполнения минских договоренностей в ближайшие месяцы. Безусловно, укреплению рубля способствовал скачок цен на нефть к 32 долл. за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказали действия ЦБ Китая и заявления М.Драги. Китайский регулятор в рамках операций обратного РЕПО предоставил своим младшим коллегам 60,8 млрд долл, а глава ЕЦБ заявил о возможном смягчении в марте монетарной политики в еврозоне. Кроме того, нефтяные фьючерсы поддержал отчет компании Baker Hughes, который указал на снижение за прошлую неделю количества буровых установок в США с 650 до 637.

На этой неделе внимание инвесторов привлекут заседания ФРС США и ЦБ РФ, публикация ВВП США и Великобритании за 4 кв. 2015 года и предварительной оценки январской инфляции в еврозоне. На фоне текущего роста цен на нефть марки BRENT до 33,4 долл. пара USD/RUB в течение дня может снизиться до уровня 77.