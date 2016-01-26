Сегодня борьба в паре USD/RUB развернется около уровня 80

На этой неделе стабилизирующее воздействие на рубль окажет ожидаемое сохранение спреда доходности между ключевыми процентными ставками в США и РФ. Американский регулятор будет вынужден акцентировать внимание на снижении инфляционных ожиданий в стране, а российский – на ухудшении внешней конъюнктуры. В декабре индекс потребительских цен в США составил 0,7%(г/г), находясь ниже тартегируемого регулятором значения в 2%(г/г). Опасения у инвесторов вызывает и вероятное замедление темпов роста американской экономики в 4 кв. 2015 года с 2%(кв/кв) до 0,8%(кв/кв).

До принятия решений по ключевым ставкам в США и РФ рубль будет ориентироваться на динамику цен на нефть и рублевые ставки межбанковского кредитования. Сегодня цены на нефть опустились к 29,7 долл. за баррель, а индекс CSI300 снижается на 2,6%, приближаясь к отметке в 3 тыс. пунктов. Им не помогли меры монетарного стимулирования, проведенные сегодня китайским регулятором, который предоставил коммерческим банкам 440 млрд юаней (67,1 млрд долл.) с помощью операций обратного РЕПО. Положительный эффект от этих мер может проявиться позднее и привести к росту цен на нефть к 35 долл. за баррель.

Российский регулятор, обладающий меньшими ресурсами, чем его китайский коллега, сегодня может ограничить объем рублевой ликвидности на аукционе РЕПО до менее чем 0,6 трлн рублей, что поддержит рубль. В начале торговой сессии российская валюта ослабнет до 81 рубля за доллар. В дальнейшем борьба развернется около уровня 80 рублей за доллар.