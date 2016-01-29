Сегодня доллар может опуститься до 75 рублей

Сегодня внешний фон будет способствовать росту российской валюты, которая может закрепиться около уровня в 75 рублей за доллар. Кроме того, вероятность сохранения днем ключевой процентной ставки в РФ на уровне 11% годовых близка к 100%.



Сейчас азиатские фондовые площадки показывают бурный рост в пределах 2-3% на фоне смягчения денежно-кредитной политики в Японии. Участников валютного рынка удивило решение Банка Японии ввести отрицательную процентную ставку по депозитам на уровне минус 0,1% годовых. Между тем, оно было необходимо с целью подтолкнуть инфляцию в стране вверх. По прогнозам регулятора базовая инфляция в Японии в финансовом 2016 году составит не 1,4%, как прогнозировалось ранее, а 0,8%. Решение японского регулятора привело к снижению спроса на защитные активы на международном валютном рынке (евро, йена, франк снизились к доллару США) и укреплению товарно-сырьевых валют.



Сегодня помимо заседания ЦБ РФ стоит обратить внимание на публикацию предварительных данных по январской инфляции в еврозоне, оценки ВВП США за 4 кв. 2015 года, статистики по числу активных буровых установок в США.