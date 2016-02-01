Действия ЦБ РФ и его коллег поддержат рубль в феврале

Пятничное решение ЦБ РФ по процентной ставке оказало стабилизирующее влияние на российскую валюту. В феврале мы ожидаем ее укрепления до 70-75 рублей за доллар.

В текущем месяце существенную поддержку рискованным активам окажет снижение ключевой депозитной ставки в Японии с 0,1% до минус 0,1%. Оно заставит банковский сектор Японии перенаправить избыточную ликвидность со счетов Центробанка в реальный сектор экономики, а также в акции и высокодоходные облигации.

Японский «сюрприз» и замедление ВВП США в 4 кв. 2015 года с 2%(кв/кв) до 0,7%(кв/кв) ставят ФРС в неудобное положение и формируют предпосылки к более позднему повышению базовой процентной ставки в США.

Сегодня стоит обратить внимание на заявление Марио Драги, который, вероятно, акцентирует внимание на последних данных по инфляции в еврозоне, которая в январе выросла с 0,2% до 0,4% годовых. Если в феврале ее рост продолжится в связи с повышением цен на энергоносители, то в марте ЕЦБ, вероятно, воздержится от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.