Сегодня доллар может вырасти до 78 рублей

Сегодня российская валюта может ослабнуть до 78 рублей за доллар. Цены на нефть марки BRENT снизились до 33,6 долл. за баррель, а однодневная ставка межбанковского кредитования – с 11,34% до 11,25% на фоне завершения январского налогового периода. Давление на нефтяные котировки оказывают данные по китайской экономике. В январе официальные индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Китая снизились соответственно до 49,4 п. и 53,5 п.

Вчера ЦБ РФ предоставил валютную ликвидность банкам в рамках операций РЕПО, но спрос на нее был низким. Банки взяли 116,3 млн долл. под ставку 2,5481% на 28 дней и лишь 19,2 млн долл. под ставку 4,2452% на 12 месяцев. По мере повышения ставок долларового LIBOR спрос на валютную ликвидность в РФ будет снижаться. Совокупный максимальный объем задолженности кредитных организаций по операциям РЕПО в иностранной валюте установлен Банком России в размере, эквивалентном 50 млрд. долларов США, на период до конца 2016 года. На начало месяца эта задолженность составляла лишь 24,165 млрд долл.

Сегодня стоит обратить внимание на итоги рублевого аукциона РЕПО Банка России. Ужесточение монетарной политики в РФ возможно не только за счет регулирования ключевой ставки, но и объема рублевой ликвидности, предоставляемой банковскому сектору. В стрессовом сценарии (при нахождении цен на нефть не выше 35 долл. за баррель) вероятность ужесточения монетарной политики в РФ будет сохраняться высокой.