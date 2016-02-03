Курсу доллара предсказали в течение февраля обвал на 10 рублей

В ближайшие торговые сессии мы ожидаем консолидацию доллара между 77 и 80 рублями и допускаем его снижение в текущем месяце до 70-75 рублей (на 2 февраля курс доллара составлял на Московской бирже 79,8 рубля). Важным экономическим событием первой недели февраля станет публикация январской статистики по рынку труда в США.



Словесные интервенции стран ОПЕК и России, мягкая монетарная политика крупнейших мировых Центробанков, снижение добычи нефти и числа буровых установок в США формируют предпосылки к повышению цен на нефть марки BRENT до 35-40 долларов в феврале.



Но китайский фактор, безусловно, давит на нефть. Хотя у китайского руководства есть достаточные резервы (3,33 триллиона долларов на конец 2015 года) и политическая воля, чтобы не допустить скатывания китайской экономики в рецессию в 2016 году.



В феврале существенную поддержку рискованным активам окажет снижение ключевой депозитной ставки в Японии с 0,1% до минус 0,1%. Оно заставит банковский сектор Японии перенаправить избыточную ликвидность со счетов Центробанка в реальный сектор экономики, а также в акции и высокодоходные облигации.



Сейчас, как и в 2015 году, Банк России и правительство РФ действуют смело и не допускают разрастания валютной паники и банкротства системообразующих предприятий в России. ЦБ РФ готов повысить ставку при необходимости, а кабинет министров - не допустить разрастания дефицита бюджета более чем на 3% от ВВП РФ и т.п. Полагаем, проблема валютных ипотечных заемщиков частично будет решена в текущем году за счет средств федерального бюджета.



Несмотря на продолжающееся информационное давление на Россию со стороны Запада, иностранные инвесторы с охотой покупают российские ОФЗ, так как для них и российских инвесторов очевидна тенденция к замедлению годовой инфляции в нашей стране. По данным Росстата, с 1 по 25 января 2016 года она снизилась с 12,9% до 10,3%. По прогнозам ЦБ РФ, к концу года она может снизиться до 7% даже при сохранении цен на нефть в районе 35 долл. за баррель. Покупки ОФЗ создают повышенный спрос на рубли, что приводит к укреплению российской валюты.