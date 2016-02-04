Сегодня доллар снизится до 76 рублей

Стремительный рост цен на нефть, которая уже торгуется в районе 35,3 долл. за баррель, создает предпосылки к укреплению рубля. Добыча нефти в США падает уже вторую неделю подряд, составляя на конец января 9,214 млн баррелей в день. Сокращение инвестиций в мировом нефтегазовом секторе в будущем создаст дисбаланс, при котором уже спрос превысит предложение нефти. Средняя цена барреля нефти марки BRENT в текущем году может составить 45-50 долл., а курс рубля – 60-65 рублей за доллар.



Поддержку рублю оказывают действия ЦБ РФ, который на этой неделе резко снизил рублевое кредитование банковского сектора, а также высокий спрос на ОФЗ. Инвесторы охотно их покупают на фоне продолжающегося снижения годовой инфляции в РФ. По итогам января она снизилась примерно с 12,9% до 10%.



Вероятность мартовского повышения ключевой процентной ставки в США остается невысокой. Январские индексы деловой активности в США от ISM преимущественно снизились, оказавшись хуже ожиданий. Завтрашняя статистика по рынку труда в США будет иметь принципиальное значение для краткосрочных перспектив доллара. Сегодня мы ожидаем его снижения до 76 рублей.