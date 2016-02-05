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Сегодня доллар может снизиться ниже 75 рублей

05.02.2016 12:31 1 507 просмотров
Из-за ухудшения ситуации в американской экономике в конце 2015 – начале 2016 года вероятность повышения в марте ключевой процентной ставки в США резко уменьшилась, а цены на сырье отскочили вверх. Поддержку последним оказывает и заявление китайских властей о том, что темпы роста китайской экономики не опустятся ниже 6,5% в текущем году. Сегодня пара EURUSD торгуется около уровня 1,12, а цены на нефть марки BRENT – в районе 34,3 долл. за баррель, превышая на 2 долл. минимум текущей недели.

По мере стабилизации ситуации на сырьевых рынках инвесторы вновь обращают внимание на высокодоходные валюты. В настоящее время спред доходности между 10-ти летними облигациями РФ и США составляет более 800 б.п., оказывая поддержку рублю.

Решимость Банка России, снизившего на этой неделе кредитование банковского сектора и готового повысить базовую процентную ставку, не позволит разрастить валютной панике в РФ. Важным событием 2016-2017 годов станет очередная волна приватизации российских компаний, которая позволит российским властям не допустить разрастания дефицита бюджета более чем на 3% от ВВП РФ. Если иностранные инвесторы смогут активно поучаствовать в этом процессе, то это укрепит позиции платежного баланса РФ и рубля. Сегодня в момент публикации январской статистики по рынку труда в США доллар может опуститься ниже уровня в 75 рублей.

Комментарии 1

Илья  (filomat)
#
ага. 77,5
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