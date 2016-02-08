Сегодня доллар выйдет в диапазон 76-77 рублей

В минувшую пятницу были опубликованы недостаточно сильные данные по рынку труда в США, которые, тем не менее, привели к фиксации коротких позиций по мировой резервной валюте. В январе занятость вне сельскохозяйственного сектора США выросла на 151 тыс. человек при прогнозе 185 тыс. человек, уровень безработицы снизился с 5% до 4,9%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,5%(м/м) при прогнозе 0,3%(м/м). Участники рынка акцентировали внимание на росте зарплат, который продемонстрировал усиление инфляционных ожиданий в США. Если в феврале годовая потребительская инфляция в США существенно ускорится, то американский регулятор теоретически может поднять в марте-апреле ставку по федеральным фондам. В конце этой недели важную информацию о потребительской активности американских домохозяйств дадут данные о розничных продажах в США.



Внешний фон на сегодня является благоприятным для российской валюты. Доллар США остается слабым на международном валютном рынке, цены на нефть и большинство азиатских фондовых индексов растут. Поддержку ценам на нефть оказывает статистика компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США, которое на прошлой неделе сократилось на 48 до 571. В течение дня цены на нефть марки BRENT могут протестировать уровень в 35 долл., а курс рубля - выйти в диапазон 76-77 рублей за доллар.