Сегодня доллар может вырасти до 80 рублей

Если в этом году РФ разместит 10-ти летние еврооблигации под ставку ниже, чем в 2013 году (то есть ниже 4,9%), то это отразит уверенность инвесторов в экономике РФ. На длинных горизонтах планирования необходимо учитывать не только ожидаемый рост процентных ставок в США, но и цен на нефть, а также возможность снятия санкций с РФ.

В краткосрочной перспективе реализация большинства этих событий маловероятна. Замедление темпов роста 2-х крупнейших мировых экономик в 4 кв. 2015 года, продолжающийся обвал мировых фондовых индексов заставляют инвесторов покупать защитные активы – йену, евро, золото, франк, американские государственные облигации и т.д. Китайские власти прилагают титанические усилия для удержания курса юаня на уровне 6,57 юаня за доллар. В январе золотовалютные резервы Китая снизились почти на 100 млрд долл.



Сегодня внешние факторы для российской валюты складываются неудачно. И дело даже не в ценах на нефть. Японский индекс Nikkei225 снижается на 5,4%, пара USDJPY падает ниже уровня 115. Инвесторы сворачивают операции carry trade в Азии на фоне празднования Нового года в Китае. Как откроются китайские фондовые площадки после праздников, никто не знает. ВВП Китая в 1 кв .2016 года, вероятно, будет ниже, чем в 4 кв. 2015 года.



В краткосрочной перспективе курс рубля будет тесно коррелировать с ценами на нефть, а также зависеть от объема предоставляемой рублевой ликвидности банковскому сектору РФ. Судя по итогам вчерашнего 3-х месячного аукциона РЕПО, Банк России намерен защищать рубль. Сегодня доллар может вырасти до 80 рублей.