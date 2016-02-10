Сегодня доллар протестирует уровень в 81 рубль

Сегодня внешние факторы будут давить на рубль. В течение дня доллар может подорожать до 81 рубля, а потом возвратиться под отметку в 80 рублей. Распродажи на мировых фондовых площадках продолжаются по мере сползания цен на нефть к 31 долл. за баррель и ниже. Факторами поддержки рубля выступают действия ЦБ по регулированию рублевой ликвидности и внутренняя макростатистика. Вечером поддержку ему окажет мягкая риторика Дж.Йеллен, в чем практически никто не сомневается.



Вчера ЦБ РФ на аукционе рублевого РЕПО предложил 380 млрд рублей при спросе в 473,57 млрд рублей. Теоретически для поддержки российской валюты Банк России на некоторое время может отказаться от проведения подобных аукционов, так как деньги в финансовую систему РФ будут поступать по бюджетному каналу. Минфину придется в этом году активно прибегать к тратам денег из Резервного фонда.



По предварительной оценке Банка России, положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе 2016 г. составило 6,1 млрд долл., а чистый вывоз капитала частным сектором – лишь 4,6 млрд долл. В 1 кв. 2016 года платежный баланс РФ является традиционно сильным, а рубль – крепким относительно других периодов года. Сегодня днем стоит обратить внимание на итоги размещения Минфином ОФЗ в объеме 25 млрд рублей.