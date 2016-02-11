В 1 кв. 2016 года доллар может снизиться до 70 рублей

Вчера МЭР пересмотрело показатель ВВП РФ с исключением сезонности за декабрь 2015 года. В отчетном периоде снижение показателя было пересмотрено с минус 0,1%(м/м) до 0%(м/м). МЭР отметило, что положительную динамику с сезонной корректировкой показали такие индикаторы, как добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, строительство.



Очевидно, что в 1 кв. 2016 года процесс адаптации российской экономики к еще более низким, чем в декабре 2015 года, ценам на нефть продолжится. По оценкам ЦБ РФ, в 1 кв. 2016 года годовой темп снижения ВВП может составить 1,7-2,5%. Если в ближайшие 5 недель годовая инфляция в РФ замедлится (до 9%), то 18 марта ЦБ РФ снизит до 10% ключевую ставку, что поддержит экономику РФ.



Поддержку рискованным активам и рублю в текущем квартале окажет вероятное расширение мер монетарного стимулирования со стороны ЕЦБ и приостановка цикла по ужесточению монетарной политики в США. Из вчерашнего заявления Дж.Йеллен можно сделать вывод, что ФРС не откажется от планомерного поднятия процентных ставок в 2016 году, но в марте из-за сдерживающих экономику США факторов ключевую процентную ставку не изменит.



Текущая турбулентность на финансовых рынках продержится еще некоторое время, но вероятность очередного тестирования долларом уровня в 86 рублей представляется небольшой. В 1 кв. 2016 года мы допускаем укрепление российской валюты до 70 рублей за доллар.