Сегодня доллар снизится до 78,5-79 рублей

Антирисковые настроения, связанные с замедлением темпов роста экономик США и Китая в конце 2015 - начале 2016 года, способствуют драматическому изменению йеновых кросс-курсов, мировых фондовых индексов, цен на нефть. Сегодня утром управляющий Банка Японии Курода заявил о готовности регулятора принять необходимые меры для стабилизации ситуации, если это будет необходимо. Он считает, что политика отрицательных процентных ставок приносит эффект. Это не совсем так. Полагаем, эффект от введения отрицательных процентных ставок в Японии будет заметен через несколько месяцев.



События 2016 года отчасти напоминают 2008 год. Отличием текущего года от 2008 является отсутствие банкротств крупных финансовых институтов в США, еврозоне и т.д. Реализация подобных рисков привела бы к росту доллара выше 100 рублей.



Сейчас все внимание участников рынка приковано к дальнейшим действиям Центробанков. Большинство участников рынка ждет расширения программ монетарного стимулирования со стороны Банка Японии и ЕЦБ в текущем квартале. Если эти ожидания оправдаются, то цены на нефть марки BRENT выйдут в диапазон 35-40 долл., а российская валюта укрепится до 75-70 рублей за доллар. Сегодня на фоне роста цен на нефть до 31,4 долл. за баррель российская валюта укрепится до 78,5-79 рублей за доллар. Днем стоит обратить внимание на публикацию данных по ВВП еврозоны и розничным продажам в США.