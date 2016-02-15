Сегодня доллар снизится до 76-77 рублей

Сегодня внешний фон будет способствовать росту рубля. Цены на нефть взлетели к 33,4 долл. за баррель на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Угроза возможного вторжения Турции и Саудовской Аравии на территорию Сирии заставляет инвесторов хеджировать риски посредством покупок нефтяных фьючерсов.



Кроме того, нефть растет в связи с готовностью ОАЭ сократить добычу нефти для стабилизации ситуации на нефтяном рынке и снижением числа нефтяных установок в США. По данным компании Baker Hughes, последний показатель за прошлую неделю снизился на 28.



Решение Deutsche Bank выкупить свои облигации на общую сумму в 4,9 млрд евро, сегодняшний отскок в Азии (рост индекса Nikkei 225 более чем на 7,5%) будут положительно сказываться на стоимости рискованных активов в ближайшие торговые сессии, несмотря на ухудшение показателей внешней торговли Китая в январе 2016 года. Другие факторы – прогнозы МЭР, Минфина, налоговый период в РФ будут иметь второстепенное значение для рубля в краткосрочной перспективе. Сегодня доллар снизится до 76-77 рублей.