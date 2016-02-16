Сегодня доллар снизится до 76 рублей

Сегодня рубль продолжил отвоевывать позиции у доллара на фоне продолжающегося роста цен на нефть, которые вплотную подобрались к отметке в 35 долл. В течение дня доллар может снизиться к 76 рублям. Поддержку рискованным активам оказывает вчерашнее заявление М.Драги о вероятном пересмотре в марте параметров программы покупок активов в еврозоне. По словам М.Драги, ЕЦБ не планирует покупать облигации проблемных итальянских банков в рамках программы количественного смягчения, но будет принимать их в качестве обеспечения по операциям РЕПО. Накачка банковского сектора еврозоны ликвидностью может привести к падению евро до 1,05 доллара в текущем году.



При стабилизации цен на нефть выше 35 долл. за баррель и сохранении тенденции к уменьшению годовой инфляции в РФ российский регулятор в марте может пойти на снижение ключевой ставки до 10% годовых. Эти ожидания будут подталкивать инвесторов к покупкам ОФЗ, что окажет поддержку рублю.



Инвесторов, покупающих российские активы, в последнее время радует улучшение макроэкономической обстановки в РФ. Согласно данным Росстата, с учетом исключения сезонного и календарного факторов промпроизводство в РФ в январе увеличилось на 0,4%(м/м).