О долларе за 100 рублей теперь можно будет забыть

"Заморозка" добычи нефти Россией и странами ОПЕК будет способствовать установлению в этом году цен на нефть не ниже 31,64 доллара за баррель (сценарий с падением цен к 10 долларам за баррель и ростом доллара до 100 рублей уже можно исключить, как крайне маловероятный). Кроме того, при цене барреля ниже 50 долларов производство сланцевой нефти в США будет по-прежнему сокращаться, что входит в планы России и ОПЕК.



Напомним, что 16 февраля Россия и ряд стран ОПЕК (Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла) договорились о "заморозке" добычи нефти на уровне 11 января. В этот день цены на нефть марки Brent закрылись на уровне 31,64 доллара за баррель, курс доллара - на уровне 76,24 рубля, курс евро - на уровне 81,91 рубля.



Если бы последние согласились сократить производство нефти на 5 процентов (то есть на 2,125 млн баррелей в сутки), то это бы устранило дисбаланс между спросом и предложением на нефтяном рынке, который в январе, согласно оценкам МЭА, составил 1,75 млн баррелей в сутки. Цены на нефть в этом случае быстро бы вернулись в диапазон 45-50 долларов. Сейчас можно прогнозировать их рост до обозначенного диапазона лишь во второй половине 2016 года.



Безусловно, на рубль на этой неделе будет оказывать влияние не только нефтяной фактор, но и продажа валютной выручки экспортерами, улучшающаяся макроэкономическая статистика в России и рост вероятности расширения в марте стимулирующих мер в еврозоне.



Сегодня стоит обратить внимание на публикацию протоколов январского заседания ФРС США. В базовом сценарии в феврале доллар выйдет в диапазон 70-75 рублей.



Источник: Российская газета.