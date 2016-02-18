Доллар устремился к 70 рублям

После тестирования долларом ключевого уровня поддержки в 75 рублей вероятность его снижения до 70 рублей существенно выросла. Очевидно, что поддержку рублю оказывает рост цен на нефть марки BRENT, которая сегодня торгуется вблизи 35 долл. за баррель на фоне готовности Ирана поддержать любое действие (стран ОПЕК и РФ) по восстановлению нефтяных цен. Кроме того, позитивную роль для российской валюты играет решение агентства S&P сохранить рейтинг РФ без изменений на уровне «BB+». Между тем, это агентство снизило рейтинги других стран производителей нефти - Бахрейна, Омана и Саудовской Аравии, а также Бразилии и Казахстана. При прочих равных условиях инвесторы будут выводить деньги из указанных стран в РФ.



Стабилизация цен на нефть (на более высоких уровнях) и снижающаяся годовая инфляция в РФ практически автоматически реализуется в виде роста ОФЗ и рубля. В связи с этим нас не удивляет вчерашнее удачное размещение Минфином ОФЗ с погашением в 2020 и 2031 годах. В среднем спрос на российские долговые бумаги примерно в 3 раза превысил предложение. До конца 1 кв. 2016 года мы допускаем рост цен на нефть до 40 долл. за баррель и снижение доллара до 70 рублей.