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Доллар возвратится к 75 рублям

25.02.2016 09:42 1 774 просмотра
Сегодня внешние и внутренние факторы будут способствовать укреплению рубля. В течение дня доллар может протестировать уровень в 75 рублей. В первую очередь обращает на себя внимание возвращение цен на нефть марки BRENT к 35 долл. за баррель. Кроме того, 5-ти летние кредитно-дефолтные свопы на РФ находятся сейчас ниже февральского максимума в 372 п. и составляют около 340 п. Основной внутренний фактор – это пик выплат налогов в РФ (НДПИ, НДС, акцизов).
Примечательно, что во второй половине февраля спред доходности между обычными облигациями США и защищенными от инфляции облигациями (TIPS) сузился до минимумов 2009 года, свидетельствуя о низких инфляционных ожиданиях в США (январское ускорение годовой инфляции в США с 0,7% до 1,4% недостаточно для повышения в марте ставки по федеральным фондам). 24 февраля разница по 5-ти летним рассматриваемым облигациям (инфляционная премия) составила 119 б.п., по 10-ти летним – 134 б.п., по 30-ти летним – 155 б.п. Как известно, ФРС США таргетирует инфляцию на уровне 2% годовых (то есть 200 б.п.). Пока инфляционная премия остается низкой, американский регулятор будет воздерживаться от повышения ключевой ставки.

Комментарии 1

rodros  (rodros)
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Похоже, что завтра.
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