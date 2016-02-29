Доллар продолжит консолидацию вблизи уровня 75 рублей

Сегодня пара USD/RUB может вновь протестировать уровень 75 на фоне роста цен на нефть марки BRENT до 35,5 долл. за баррель. Цены на черное золото позитивно реагируют на статистику по числу нефтяных установок в США, которое на прошлой неделе снизилось на 13 до 400. Другие факторы - геополитический фон в отношении РФ, ставки межбанковского кредитования и макроэкономическая статистика в РФ не создают препятствий для укрепления рубля.



В начале марта стоит обратить внимание на публикацию индексов деловой активности в Китае и статистики по рынку труда в США за февраль, а сегодня – на предварительную оценку за февраль инфляции в еврозоне. Ее замедление с 0,3% до 0% годовых вынудит ЕЦБ в марте расширить программу количественного смягчения.



С точки зрения соотношения доходность/риск, российские активы выглядят дешево. Их переоценка до более высоких уровней может реализоваться достаточно быстро и в значительной степени будет зависеть от динамики цен на нефть.