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Крупнейшие мировые центробанки поддержат рубль

01.03.2016 09:37 1 585 просмотров
В марте Иран может не поддержать соглашение о "заморозке" добычи нефти на уровне января. Тем не менее, процесс восстановления цен на нефть марки BRENT до 40-45 долларов за баррель и укрепление рубля представляется неизбежным в среднесрочной перспективе.

Добыча нефти в США, которые входят в тройку крупнейших производителей нефти в мире, падает уже пятую неделю подряд и составляет сейчас чуть больше 9,1 миллиона баррелей в день.

Укреплению рубля способствуют относительно благоприятный геополитический фон в отношении России, которая вместе с США, добивается установления мира в Сирии и замедление годовых темпов падения ВВП РФ в январе с 3,5% до 2,5%.

Российскую валюту также поддерживают действия крупнейших мировых центробанков, которые расширяют меры монетарного стимулирования национальных экономик.

Речь идет о Народном банке Китая, который объявил о снижении с 1 марта нормы обязательных резервов с 17,5% до 17%, о Банке Японии с его отрицательной депозитной ставкой (минус 0,1%), о ЕЦБ, который в марте, вероятно, расширит программу количественного смягчения из-за падения в феврале инфляции в еврозоне до минус 0,2% годовых.

Сегодня стоит обратить внимание на встречу Владимира Путина с главами российских нефтегазовых компаний. На ней будут обсуждаться вопросы налогообложения нефтегазовой отрасли и "заморозка" добычи нефти. Кроме того, на этой неделе стоит обратить внимание на публикацию индексов деловой активности в Китае и статистики по рынку труда в США за февраль.

Краткосрочные перспективы рубля - это колебания около уровня в 75 рублей за доллар. Изменение внешней конъюнктуры в лучшую сторону позволит укрепиться российской валюте до 73 рублей за доллар.

Источник - Российская газета: http://www.rg.ru/2016/03/01/otkaz-irana-ot-zamorozki-dobychi-nefti-ne-pomeshaet-rostu-rublia.html

Комментарии 1

rodros  (rodros)
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Почитал соседние материалы РГ. Куда скатилось это издание, какой ужас... Лучше на него не с ссылаться.
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