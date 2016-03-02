В ближайшее время доллар может снизиться до 72 рублей

Вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и партнеры из ООН положительно оценивают ход перемирия в Сирии. В результате премия за риск инвестирования в российские активы снижается. Сегодня пяти летние кредитно-дефолтные свопы на РФ торгуются в районе 308,5 пункта. Ранее мы отмечали, что при снижении ниже уровня в 325 пунктов иностранные и российские инвесторы будут покупать российские акции и рубль.



В отношении российских долгосрочных облигаций заметим следующее – их номинальная доходность уже превышает наблюдаемую в РФ годовую инфляцию. Вероятно, сегодня Минфину в очередной раз удастся успешно разместить ОФЗ (на сумму в 35 млрд рублей).



Тот факт, что цены на нефть практически не отреагировали на статистику Американского института нефти, которая подтвердила рост почти на 10 млн баррелей запасов нефти в США на прошлой неделе, говорит о многом. Похоже, участники нефтяного рынка сейчас будут реагировать в основном на хорошие новости, и игнорировать плохие. Основной поддержкой по паре USDRUB на этой неделе выступит отметка 72.