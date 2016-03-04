Сегодня доллар может закрыться ниже 73 рублей

Рост российской валюты гармонично сочетается с ростом цен на нефть, корреляция между которыми близка к 80%. Выход последних к уровню в 42 долл. за баррель является лишь вопросом времени. После пробоя ценами на нефть марки BRENT уровня сопротивления в 36 долл. за баррель к покупкам нефтяных фьючерсов подключились алгоритмические трейдеры, которые практически не уделяют внимания новостному фону.



Между тем, вчера стало известно о том, что Саудовская Аравия увеличила цены на партии нефти с поставкой в апреле для потребителей в Азии и Западной Европе в среднем на 20-35 центов, чем месяцем ранее. Кроме того, росту цен на нефть помогает локальная слабость доллара США на международном валютном рынке. Давление на доллар оказывает некоторое ухудшение макростатистики (рост заявок по безработице, падение индекса деловой активности в сфере услуг США) и заявление президента ФРБ Далласа Каплана о необходимости «проявить терпение» в плане дальнейшего повышения процентных ставок в США из-за более медленного мирового экономического роста и ужесточения финансовых условий.



Сегодня основное внимание участников рынка будет приковано к февральской статистике по рынку труда в США. В среднесрочной перспективе мы ожидаем усиления позиций мировой резервной валюты к евро и йене и ее ослабления к высокодоходным валютам – австралийскому и новозеландскому доллару и рублю. Пробой долларом локальной поддержки в 73 рубля спровоцирует его снижение к 72,5 и 72 рублям.