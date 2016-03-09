Сегодня доллар будет консолидироваться в диапазоне 72-73 рублей

Сегодня доллар будет консолидироваться в диапазоне 72-73 рублей. Несмотря на негативные прогнозы агентства Moody’s в отношении кредитного рейтинга РФ (который может быть снижен через 2 месяца), консолидация цен на нефть в районе 40 долл. за баррель окажет поддержку рублю.



Цены на черное золото позитивно реагируют на сообщения о готовности стран производителей нефти (в том числе из Латинской Америки) выработать решение по стабилизации ситуации на нефтяном рынке. В среднесрочной перспективе возможна реализация оптимистичного варианта роста цены барреля BRENT до 50 долл. и снижение доллара до 65-60 рублей. Больше укрепиться рублю, вероятно, помешает ЦБ РФ, который планирует нарастить золотовалютные резервы до 500 млрд долл. в ближайшие годы.



Важнейшим экономическим событием этой недели станет завтрашнее заседание ЕЦБ. Европейский регулятор из-за скатывания европейской экономики в дефляционную спираль будет вынужден расширить программу покупок активов и снизить ключевую депозитную ставку в еврозоне. Интригой остается объем стимулирующих мер, которые выступят одним из факторов поддержки цен на нефть. В марте велика вероятность снижения доллара ниже 70 рублей.