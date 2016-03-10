В краткосрочной перспективе пара USD/RUB выйдет в диапазон 70-71

Сегодня доллар будет консолидироваться в районе 71 рубля при сохранении цен на нефть марки BRENT в районе 41 долл. за баррель. Его снижение до 70 рублей возможно при росте стоимости барреля до 42 долл.



Цены на нефть положительно отреагировали на публикацию статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю. По данным Минэнерго США, запасы нефти выросли на 3,88 млн баррелей, но запасы бензина снизились на 4,526 млн, а дистиллятов – на 1,119 млн баррелей.



Если сегодняшние действия ЕЦБ не разочаруют участников рынка, то рост спроса на рискованные активы, в том числе на нефтяные фьючерсы, возрастет.



Смягчение денежно-кредитной политики в еврозоне, Японии, Китае (через норму резервирования) ставит ФРС США в неудобное положение. Сильный доллар делает американские товары дорогими по сравнению с зарубежными аналогами и подрывает рост прибылей американских компаний. Низкий рост в феврале средней почасовой заработной платы в США (на 2,2%(г/г) при прогнозе 2,5%(г/г)) отражает низкие инфляционные ожидания в крупнейшей экономике мира и создает препятствия для повышения в текущем месяце ставки по федеральным фондам.