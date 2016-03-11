Решения ЕЦБ окажут поддержку рублю в долгосрочной перспективе

ЕЦБ не разочаровал участников рынка и снизил вчера ключевую кредитную ставку в еврозоне с 0,05% до 0%, ключевую депозитную ставку – с – 0,3% до – 0,4%, ставку маржинального кредитования – с 0,3% до 0,25%. Кроме того, регулятор объявил о расширении с апреля ежемесячной программы покупок активов на треть – с 60 млрд до 80 млрд евро. В июне будет запущена новая серия из 4-х целевых долгосрочных программ кредитования - TLTRO, сроки каждой из которых составят 4 года. В рамках программ TLTRO коммерческие банки еврозоны смогут занимать кредиты у ЕЦБ под ставку минус 0,4%. По мнению главы ЕЦБ М.Драги, ключевые процентные ставки в еврозоне будут оставаться очень низкими и после того, как будет завершена программа покупок активов.



Новости негативны для евро, несмотря на его рост к уровню 1,12 долл., но позитивны для нефтяных фьючерсов и рубля. Избыточная ликвидность в еврозоне поддержит интерес европейских инвесторов к высокодоходных российским активам. Сегодня цены на нефть марки BRENT торгуются в комфортном для рубля диапазоне – 40-41 долл. за баррель. Причин для кардинального изменения курса рубля нет. На следующей неделе поддержку российской валюте окажет наступающий налоговый период в РФ. В ближайшее время пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 70-73.