На этой неделе пара USDCAD может снизиться до отметки 1,315

Несмотря на смягчение денежно-кредитной политики в еврозоне, евро и другие валюты стран ЕС на прошлой неделе укрепились к доллару США. Марио Драги спровоцировал рост доходности государственных облигаций еврозоны, дав понять, что ЕЦБ завершил цикл снижения ключевых процентных ставок. За первую декаду марта доходность 10-ти летних облигаций Германии выросла примерно с 0,1% до 0,3%. Между тем, если инфляционное давление в еврозоне продолжит снижение, то ЕЦБ будет вынужден усилить меры монетарного стимулирования экономики. Многое будет зависеть от дальнейшей динамики цен на нефть.



На этой неделе внимание участников рынка будет приковано к заседаниям ФРС США, Банка Японии, Банка Швейцарии, Банка Англии. Оптимистичные прогнозы американского регулятора в отношении состояния национальной экономики и жесткая риторика Дж.Йеллен приведут к укреплению мировой резервной валюты. От Банка Швейцарии можно ожидать снижения ключевой депозитной ставки.



Валюты стран экспортеров нефти в начале недели будут отыгрывать статистику по общему числу активных буровых установок в США, которое за прошлую неделю снизилось на 9 до 480, а также заявление МЭА о том, что цены на нефть достигли «дна». В течение недели валютные пары EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, вероятно, протестируют уровни 1,1070, 1,43, 114,55 и 1,3150 соответственно.