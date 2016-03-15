В марте доллар может снизиться до 67 рублей

Вчерашняя новость о частичном выводе российских войск из Сирии снизила геополитические риски в отношении РФ, позволив российской валюте укрепиться до 69,95 рублей за доллар. Прохождение долларом отметки в 69,5 рублей может спровоцировать его снижение до 67 рублей в текущем месяце, что станет возможным при возвращении цен на нефть марки BRENT к 41,5 долл. за баррель. А. Новак считает, что к концу года цены на нефть будут находиться в диапазоне 40-50 долл. за баррель. Такое условие позволит ЦБ РФ возобновить цикл снижения ключевой процентной ставки, которая к концу года снизится до 8,5%.



Несмотря на сохранение сегодня Банком Японии параметров денежно-кредитной политики без изменений, ее смягчение в будущем вполне возможно. Фактически нулевая инфляция в третьей экономике мира не может радовать Банк Японии. В то же время мягкая денежно-кредитная политика в еврозоне, Японии, Китае играет на руку рискованным активам.



Сегодня стоит обратить внимание на публикацию статистики по розничным продажам и индексу цен производителей в США. Ожидаемое в феврале снижение показателей снизит вероятность повышения в ближайшие месяцы ключевой процентной ставки в США.