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В марте доллар может снизиться до 67 рублей

15.03.2016 14:50 1 570 просмотров
Вчерашняя новость о частичном выводе российских войск из Сирии снизила геополитические риски в отношении РФ, позволив российской валюте укрепиться до 69,95 рублей за доллар. Прохождение долларом отметки в 69,5 рублей может спровоцировать его снижение до 67 рублей в текущем месяце, что станет возможным при возвращении цен на нефть марки BRENT к 41,5 долл. за баррель. А. Новак считает, что к концу года цены на нефть будут находиться в диапазоне 40-50 долл. за баррель. Такое условие позволит ЦБ РФ возобновить цикл снижения ключевой процентной ставки, которая к концу года снизится до 8,5%.

Несмотря на сохранение сегодня Банком Японии параметров денежно-кредитной политики без изменений, ее смягчение в будущем вполне возможно. Фактически нулевая инфляция в третьей экономике мира не может радовать Банк Японии. В то же время мягкая денежно-кредитная политика в еврозоне, Японии, Китае играет на руку рискованным активам.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию статистики по розничным продажам и индексу цен производителей в США. Ожидаемое в феврале снижение показателей снизит вероятность повышения в ближайшие месяцы ключевой процентной ставки в США.

Комментарии 1

rodros  (rodros)
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Если принять во внимание то, как и при каких именно обстоятельствах принималось решение о выводе войск из Сирии, то становится понятным, что геополитические риски не снизились, а несколько отодвинуты на будущее.
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