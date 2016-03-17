В настоящее время при цене нефти марки BRENT в 40 долларов за баррель, курс рубля в 70 рублей за доллар кажется справедливым, но не совсем комфортным для российской экономики (в российский бюджет на 2016 год заложена цена барреля Urals не ниже 3165 рублей).
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, которое мы разделяем, более оптимальным был бы курс российской валюты в 60 рублей за доллар, при котором ЦБ РФ, вероятно, возобновит покупки валюты в резервы.
Достижение этого уровня станет возможным при реализации не менее одной из двух составляющих - снятия с России западных санкций и/или росте цен на нефть до 50 долларов за баррель.
Первое условие будет выполнено, как только, произойдет смена политических лидеров в западных странах - США, Германии, Франции, Украине и т.д. - это вопрос текущего года или ближайших лет. Между тем, несмотря на начавшийся вывод значительной части российских войск из Сирии, США рассматривают введение новых санкций против России.
ЕС в отношении нашей страны занимает более мягкую позицию, чем США. Некоторые страны Евросоюза летом 2016 года не готовы будут автоматически продлевать секторальные санкций против РФ.
В отношении цен на нефть ситуация выглядит более радужной. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что к концу 2016 года цены на нефть выйдут в диапазон 40-50 долларов за баррель. Несмотря на то, что к этому моменту Иран, вероятно, нарастит добычу нефти с текущих 3,1 млн баррелей до планируемых 4 млн баррелей в день, общее производство нефти в странах ОПЕК и не ОПЕК (особенно в США) снизится.
С точки зрения спроса на нефть, крайне важным являются стабильные темпы роста экономик США и Китая. Мы не исключаем, что ФРС США при реализации форс-мажорных событий, может прибегнуть к запуску очередной программы количественного смягчения - QE4.
Примечательно, что в третьей по величине ВВП экономике мира - Японии уже рассматривается вариант снижения ставки по депозитам с текущих -0,1% до -0,5%. Тема нормализации денежно-кредитной политики в США и монетарного стимулирования за пределами этой страны будет проходить красной нитью в 2016-2017 годах.
Источник - Российская газета: http://rg.ru/2016/03/17/dollaru-v-etom-godu-ne-izbezhat-padeniia-do-60-rublej.html
Комментарии 0