Банк России сохранит без изменений ключевую ставку

Явное улучшение ситуации на рынке нефти и рост спроса на рискованные активы после действий ЕЦБ и ФРС США создают предпосылки к сегодняшнему снижению Банком России ключевой ставки на 50 б.п. Тем не менее, мы считаем, что она останется без изменений. Несмотря на текущее снижение годовой инфляции в РФ до 7,9%, среднесрочные инфляционные ожидания в РФ остаются высокими. Ранее Банк России допускал ускорение годовой инфляции во 2 кв. 2016 года после нивелирования эффекта базы. Действия ЦБ РФ сковывает неопределённость относительно параметров бюджета РФ на 2016 год, который будет пересмотрен в конце марта – апреле. Сохранение ключевой процентной ставки в РФ не создаст дополнительного давления на рубль, ее снижение на 50 б.п. может повлечь ослабление российской валюты на 0,5-1 рубль к доллару и евро.



С технической точки зрения, пробой ценами на нефть марки BRENT уровня сопротивления в 42 долл. может повлечь их рост до 46,5 долл. и укрепление российской валюты до 63-64 рублей за доллар. Еженедельные данные по числу буровых установок в США, которые будут опубликованы вечером, вероятно, позволят ценам на нефть закрепиться выше рассматриваемого уровня в 42 доллара.