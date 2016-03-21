После коррекции пара USD/RUB продолжит снижение

На прошлой неделе мировая резервная валюта попала под давлением после того, как ФРС просигнализировала о намерении поднять в 2016 году ключевую процентную ставку 2 раза, а не 4 раза (по 25 б.п.). Необходимость более медленных темпов ее повышения обусловлена коррекцией прогнозов ФРС по инфляции и ВВП, которые на 2016 год были снижены с 1,6% до 1,2% и с 2,4% до 2,2% соответственно.



В свою очередь Банк России сохранил ключевую процентную ставку на уровне 11% из-за повышенных инфляционных ожиданий в РФ и оказал тем самым поддержку рублю. Неопределенность относительно дальнейшей динамики цен на нефть, которые могут упасть к 30 долл., и отдельных параметров обновленного бюджета РФ на 2016 год вынуждает российского регулятора сохранять жесткую денежно-кредитную политику дольче, чем это хотелось бы МЭР РФ.



Текущая неделя в плане макроэкономической статистики обещает быть не такой насыщенной, как прошлая. США представят данные по строительному сектору, объему заказов на товары длительного пользования, ВВП за 4 кв. 2015 года. После небольшой коррекции снижение доллара, вероятно, продолжится. Сигналом к открытию очередных коротких позиций по нему послужит пробой уровня поддержки в 67,25 рубля.