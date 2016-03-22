Высокие реальные процентные ставки в РФ окажут поддержку рублю

МЭР считает, что в этом году цена барреля нефти выйдет к верхней границе диапазона 45-50 долл. за баррель, хотя в бюджет, вероятно, будет заложена цена в 40 долл. Для покрытия дефицита бюджета Минфин РФ будет не только тратить средства Резервного фонда, но и увеличивать заимствования на внутреннем рынке. Ранее в Минфине заявляли, что объем выпуска ОФЗ может быть пересмотрен по итогам 1 кв. 2016 года (это позволит удержать дефицит бюджета РФ в рамках 3% от ВВП).



По итогам февраля в РФ реальные процентные ставки сложились заметно выше, чем за рубежом (в РФ - 2,9%, в США – минус 0,5%, в еврозоне – 0,25%). Высокие процентные ставки в РФ и вчерашнее сохранение агентством S&P кредитного рейтинга РФ на уровне «BB+» реализуются в виде повышенного спроса на российские долговые бумаги и рубль. В среднесрочной перспективе российская валюта должна укрепиться до 63-64 рублей за доллар, протестировав в моменте отметку в 60 рублей за доллар.