Сегодня доллар может снизиться ниже 67 рублей

Необходимость уплаты налогов в бюджет РФ способствует повышенному спросу банков на рублевую ликвидность в РФ и ограничивает ослабление рубля, несмотря на рост спроса на защитные активы в связи с терактами в Брюсселе. Вчера на аукционе 7-ми дневного рублевого РЕПО банковский спрос составил примерно 1 трлн рублей при предложении в 0,8 трлн рублей. На 14-ти дневные депозиты Федерального казначейства РФ банки предъявили спрос в 80 млрд рублей при предложении в 20 млрд рублей.



Внешний фон благоприятствует росту рубля. Цены на нефть марки BRENT держатся выше 41 долл. за баррель, позитивно реагируя на сообщение о возможности Саудовской Аравии подписать 17 апреля соглашение об ограничении добычи нефти, даже если в нем не будет участвовать Иран.



Сегодня стоит обратить внимание на итоги размещения Минфином ОФЗ в объеме 30,6 млрд рублей, статистику по продажам новых домов в США и еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго США. В течение дня доллар может снизиться ниже 67 рублей, а евро – ниже 75 рублей.