В среднесрочной перспективе доллар не превысит 70 рублей

Российская валюта скорректировалась в область 68,5 рублей за доллар на фоне снижения цен на нефть марки BRENT к 40,3 долл. за баррель после публикации противоречивой статистики от Минэнерго США. За прошлую неделю запасы нефти в крупнейшей экономике мира выросли почти на 9,4 млн баррелей при прогнозе роста на 2,4 млн баррелей, но запасы бензина сократились на 4,6 млн баррелей, а добыча нефти снизилась с 9,068 млн до 9,038 млн баррелей в день. Запасы нефти выросли на фоне снижения с 89% до 88,4% загруженности нефтепереработки в США.



Процесс ухода с рынка сланцевых компаний в США и Канаде и избыточного предложения нефти в мире требует времени, но он неизбежен. При дальнейшем снижении добычи нефти США будут вынуждены проедать свои запасы нефти, которые сейчас составляют 532,5 млн баррелей, или увеличить импорт нефти.



В то же время ожидания принятия крупными нефтепроизводителями 17 апреля скоординированных действий по стабилизации ситуации на рынке нефти удержат цены на нее выше 40 долл., что ограничит возможный рост доллара отметкой в 70 рублей.