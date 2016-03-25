В ближайшие два года наиболее привлекательными будут вложения в российский рубль, но через покупку облигации федерального займа.
По итогам февраля в России реальные процентные ставки сложились заметно выше, чем за рубежом (в РФ - 2,9 процента, в США - минус 0,5, в еврозоне - 0,25). Если к концу 2017 года Банку России действительно удастся добиться снижения инфляции до четырех процентов, то ключевая процентная ставка в РФ может снизиться с текущих 11 процентов до шести процентов. И тогда цены на российские облигации резко пойдут в рост.
Надежность валют определяют по некоторым параметрам. Например, по тому, как они укрепляются к зарубежным валютам в долгосрочной перспективе. Здесь самую положительную тенденцию имеют валюты стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) по отношению к валютам государств БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики), так как инфляция в странах "Большой семерки" меньше, чем в странах БРИКС.
Еще есть критерии - обеспеченность золотовалютными резервами. И ВВП государства, которое имеет развитую и диверсифицированную экономику, создающую высокотехнологическую продукцию. Это касается, например, японской йены.
С геополитической точки зрения, к надежным валютам можно отнести валюты государств, обладающих ядерным оружием (российский рубль, индийскую рупию и т.д.). Исходя из последнего критерия, швейцарский франк, норвежская или шведская крона не попали бы в список надежных валют, а вот "валюта-изгой" - северокорейская вона попала бы.
Но, понятно, что "вершат миром", а, значит, и по надежности имеют высший балл - свободно-конвертируемые валюты, которые центробанки используют для формирования валютных резервов (доллар, единая европейская валюта, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская йена и, частично, китайский юань). Ясно и то, что на данный момент доллар занимает доминирующую в мире позицию. Абсолютное значение ВВП США является самым большим в мире, основные сделки по купле-продаже сырьевых товаров (в частности нефти) и услуг совершаются в долларах.
Между тем, по оценкам Международного валютного фонда, напоминает Кочергин, еще в 2014 году ВВП Китая по паритету покупательной способности опередил ВВП США. После мирового финансового кризиса 2008 года (чтобы снизить зависимость от доллара) Китай стал заключать двухсторонние соглашения о валютных свопах с другими государствами (в октябре 2014 года и с РФ на три года).
Валютный своп между центральными банками - это инструмент, который дает возможность каждой из сторон получить доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость ее приобретения на валютных рынках. Такое взаимное кредитование одного Центробанка другим имеет фиксированный срок, процентную ставку и обменный курс, по которому производятся все транзакции в течение периода действия свопа. Примечательно, что в марте ЦБ РФ включил китайский юань в перечень валют, которыми российские банки могут пополнять свой капитал.
И еще. Стало известно, что Иран не собирается оперировать американской валютой в расчетах за поставленную нефть, а хочет продавать ее за евро с учетом обменного курса к доллару на момент осуществления поставок. Горький опыт отключения страны от системы SWIFT вынудил руководство Ирана пойти на эти действия".
Впрочем, пока доллару все это нипочем.
Источник - Российская газета: http://rg.ru/2016/03/25/ekonomisty-ocenili-perspektivy-vlozheniia-v-valiuty-raznyh-stran.html
Комментарии 0