Нерезиденты активно покупают российские ОФЗ

По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ в 2015 году выросла с 18,7% до 21,5%, а в абсолютном значении – с 877 млрд до 1071 млрд рублей. По нашим оценкам, с начала этого года по 16 марта Минфин РФ разместил ОФЗ почти на 205 млрд рублей, выполнив план по заимствованиям в этот период на 95,3%. Это замечательный результат, показывающий сохранение высокого спроса на российские долговые бумаги и рубль, несмотря на санкции и низкие цены на нефть.



Между тем, возможно уже на этой неделе станет известен список банков, готовых участвовать в размещении российских еврооблигаций (в объеме 3 млрд долл.). Скорее всего, это будут российские банки и азиатские. Если они полностью поглотят весь выпуск, то российскому правительству не придется ослаблять рубль для покрытия дефицита бюджета. Во 2 кв. 2016 возможно укрепление российской валюты до 63-64 рублей за доллар. На текущей неделе мировая резервная валюта продолжит консолидацию в диапазоне 67,15-69,65 рублей.