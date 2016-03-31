В апреле доллар снизится до 64,7 рублей

Вчерашнее размещение Минфином ОФЗ-ИН, ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК оказалось удачным и оказало поддержку рублю. На первом аукционе (по размещению ОФЗ-ИН) спрос на российские долговые бумаги превысит предложение более чем в 2,5 раза, на втором – в 3,44 раза, на третьем – в 2,68 раза. С учетом прошедших аукционов директор департамента госдолга и финансовых госактивов Минфина Константин Вышковский заявил, что Минфин России выполнил план заимствований 1-го квартала на 99,9% (почти 250 млрд рублей) и рассчитывает на успешные аукционы во 2-ом (план заимствований составляет 270 млрд рублей), поскольку у банков рублевой ликвидности в избытке, а рубль стабилен. Мы считаем, что стабильность последнего определяется в значительной мере улучшением ситуации на нефтяном рынке, где наблюдается отскок котировок вверх с минимумов января, снижением инфляции в РФ (ниже 8% годовых), общим ростом аппетита к риску на глобальных рынках.



На фоне приостановки цикла по ужесточению процентной политики в США у высокодоходных облигаций развивающихся рынков, в том числе и российского, появляется шанс на рост в ближайшие месяцы. Ожидаемый нами пробой локального уровня поддержки в 67,15 рубля может спровоцировать снижение доллара к 64,7 рублям в апреле.