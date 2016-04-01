Высокодоходные валюты в апреле продолжат укрепление к доллару

В среднесрочной перспективе (до полугода) ФРС США при принятии решения по ставке большее внимание будет уделять инфляции (которая находится на уровне 1% годовых), а не данным по рынку труда (где ситуация близка к полной занятости). В марте занятость вне сельскохозяйственного сектора США, вероятно, вырастет на 200 тыс. человек, а уровень безработицы сохранится на отметке 4,9%. Статистика на уровне рыночных ожиданий позволит доллару США лишь отбить некоторые потери, но тенденция его ослабления к высокодоходным валютам сохранится.



Улучшение ситуации на внешних рынках создает хорошие возможности для размещения во 2 кв. 2016 года ненаходящимися под санкциями российскими компаниями (и самой РФ) еврооблигаций. В марте «Газпром» привлек кредит китайского Bank of China на 2 млрд. евро, а в дальнейшем успешно разместил еврооблигации на 0,5 млрд швейцарских франков (с погашением в 2018 году под ставку 3,375%). Сейчас в компании «Росатом» также рассматривается вариант получения средств на внешних рынках. В прошлом году компания привлекла синдицированный кредит на 0,3 млрд долл. на 3 года.



В апреле на российскую валюту повлияют встреча нефтепроизводителей в Катаре, заседания российского и американского Центробанков. В базовом сценарии мы ожидаем роста цен на нефть марки BRENT до 46,5 долл. за баррель и укрепление рубля до 64,7 рублей за доллар.