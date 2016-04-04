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Сегодня доллар может вырасти до 68 рублей

04.04.2016 09:16 1 501 просмотр
В минувшую пятницу была опубликована в целом позитивная экономическая статистика по США, которая привела к фиксации коротких позиций по мировой резервной валюте. Занятость вне сельскохозяйственного сектора США в марте выросла на 215 тыс. при прогнозе 205 тыс. человек, февральское значение показателя было пересмотрено в сторону роста с 240 тыс. до 245 тыс. человек. О повышении инфляционного давления в марте просигнализировал рост средней почасовой заработной платы на 0,3%(м/м) при прогнозе 0,2%(м/м) и индекса уплаченных цен в производственном секторе США - с 38,5 п. 51,5 п. Между тем, уровень безработицы в марте вырос с 4,9% до 5%, а занятость в промышленности США снизилась на 29 тыс. человек. После публикации статистики вероятность повышения ключевой процентной ставки в США в июне выросла с 20% до 28%, а пара EURUSD «нырнула» под уровень 1,14. На текущей неделе евро, вероятно, протестирует уровень 1,15 долл.

Российская экономическая статистика не дает поводов для существенного пересмотра справедливой оценки курса рубля. Темпа падения ВВП РФ в 4 кв. 2015 года ускорились с 3,7% до 3,8%, но по итогам 2015 года ВВП РФ сократился на 3,7%. При текущих ценах на нефть и некотором укреплении доллара пара USD/RUB кажется недооцененной. Сегодня она может протестировать уровень 68.

Комментарии 1

rodros  (rodros)
#
68 тестировали в пятницу, а сейчас уже 68,6.
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