Разные взгляды Ирана и Саудовской Аравии по вопросу заморозки добычи нефти могут привести в краткосрочной перспективе к снижению цены барреля BRENT до 36 долларов и росту мировой резервной валюты до 70-71 рубля.
Между тем ситуация не слишком высоких (не выше 50 долларов), но и не слишком низких нефтяных цен (не ниже 30 долларов) вполне устраивают Саудовскую Аравию и Россию, стремящихся выдавить сланцевую нефть с рынка. Резервы этих стран, хоть они и тают, позволяют поддерживать макроэкономическую стабильность в своих регионах.
По данным Минэнерго США, добыча нефти в стране за последний год сократилась примерно на 360 тысяч баррелей до 9,022 млн баррелей в сутки, а количество нефтяных установок - на 440 до 362 штук. В конце марта агентство S&P сообщило, что просрочка по кредитам в американском нефтегазовом секторе достигла почти 30%, а коэффициент проблемной задолженности - 80%. Ситуацию усугубило повышение в декабре 2015 базовой процентной ставки в США на 25 пунктов.
Нежелание американских банков пролонгировать проблемные кредиты нефтяным компаниям, работающим в убыток, создает предпосылки к уходу в ближайшие месяцы слабых игроков с нефтяного рынка (по оценкам компании Deloitte, более 175 нефтяных компаний в США подвержены риску разорения). На фоне падения цен на нефть в 2015 году чистая прибыль у таких крупных компаний, как ExxonMobil, Chevron, Shell, снизилась соответственно на 43%, 51%, 76%, а у российского "Лукойла" - лишь на 6,4%. У компании "Роснефть" за прошлый год чистая прибыль выросла на 2%.
По мере погашения валютной задолженности российскими экспортерами перед банковским сектором потребность последнего в долларовом кредитовании со стороны ЦБ РФ постепенно снижается. С начала года задолженность кредитных организаций по второй части сделок РЕПО снизилась примерно с 20,666 миллиарда до 16,553 миллиарда долларов.
После мягкой риторики Дж. Йеллен, которая на прошлой неделе даже допустила запуск программы количественного смягчения - QE4 в США, вырос мировой аппетит к риску. Во втором квартале 2016 года не находящиеся под санкциями российские компании и сама РФ, вероятно, смогут успешно разместить еврооблигации.
Источник - Российская газета: http://rg.ru/2016/04/06/dollar-snova-vozmet-psihologicheski-vazhnuiu-vysotu.html
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