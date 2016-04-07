Доллар устремился к 66,7 рублям

Возвращение цен на нефть марки BRENT выше 40 долл. за баррель и слабость доллара на международном валютном рынке делают актуальной идею тестирования парой USD/RUB нижней границы диапазона 66,7-69,6. Цены на нефть растут в качестве реакции на публикацию статистики по запасам и добыче нефти в США, которые за прошлую неделю сократились соответственно на 4,9 млн баррелей и 14 тыс. баррелей в сутки. В то же время мартовские протоколы заседания ФРС США не оказали поддержки мировой резервной валюте. Пара EUR/USD закрепилась выше уровня 1,14, пара USD/JPY – ниже 109, фунт отскочил от поддержки 1,4 долл.



Представители ФРС считают, что перспективы роста зарубежных экономик ухудшились в последние месяцы. Полагаем, внешние риски и низкая инфляция в США не позволят американскому регулятору поднять ключевую процентную ставку в июне 2016 года. Если данные по прибылям американских компаний за 1 кв. 2016 года окажутся ниже ожиданий рынка, то падение мировой резервной валюты продолжится, что поддержит цены на нефть.



Прогнозы МВФ в отношении перспектив роста российской экономики в 2016-2017 годах выглядят излишне пессимистичными. Его представители считают, что ВВП РФ сократится на 1,8% в 2016 году. Прежняя оценка МВФ, согласно которой ВВП РФ снизится на 1%, была более реалистичной. Скорость выхода российской экономики из рецессии будет зависеть от дальнейшей динамики цен на нефть, которые, как мы видим, пытаются стабилизироваться выше 40 долл. за баррель, от инфляции, которая по итогам года может снизиться до 6,5%, изменения степени напряженности между РФ и Западом и др. факторов.