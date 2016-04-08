Мировые Центробанки находятся в недоумении

Участники финансовых рынков разочарованы действиями крупнейших мировых центробанков и считают, что последние утратили контроль над процессами, происходящими в денежно-кредитной сфере и отчасти на финансовых рынках. После недавнего снижения ключевой депозитной ставки в Японии и расширения программы количественного смягчения в еврозоне йена и евро укрепились к доллару, а инфляционное давление в рассматриваемых регионах существенно не повысилось. Слабость доллара связана с коррекцией темпов повышения ключевой процентной ставки в США, которые зависят от состояния здоровья не только экономики США, но и экономик развивающихся рынков, особенно Китая (где наступила пока лишь временная стабилизация).



Обвал цен на нефть до многолетних минимумов привел к перераспределению денежных ресурсов от стран экспортёров нефти к импортерам нефти, но усилил кредитные риски в сфере энергетики. По прогнозам МВФ (и крупнейших рейтинговых агентств, которые еще давались в конце 2015 года), волна корпоративных дефолтов может накрыть развивающиеся страны в 2016-2017 годах. Предпосылки – рост корпоративного долга к ВВП в странах с формирующимся рынком, повышение стоимости заимствований в долларах США. В зоне риска находятся Китай, Бразилия, Турция, Мексика и т.д.



РФ в плане макроэкономической устойчивости держится неплохо. Ее госдолг к ВВП не превышает 16%, а дефицит бюджета к ВВП – 3%. С января 2014 года по сентябрь 2015 года внешний долг РФ к ее ВВП снизился на треть. Полагаем, во 2 кв. 2016 года пока ФРС США будет медлить с дальнейшим повышением процентных ставок РФ сможет относительно успешно разместить еврооблигации (ее текущий кредитный рейтинг от S&P является явно заниженным). По нашим оценкам, занять 3 млрд долл. РФ сможет одним траншем на 10 лет под ставку 5,6% ( в 2013 году РФ занимала на этот срок под ставку 5,112%). Вчера стало известно о том, что помощь в размещении российских еврооблигаций окажет итальянский банк Intesa.