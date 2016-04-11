Внешние факторы поддерживают рубль

В ближайшие недели пара USD/RUB может протестировать уровень 63,7 на фоне глобальной слабости доллара на международном валютном рынке и роста цен на нефть. Поддержку ценам на черное золото оказывает предстоящая встреча крупнейших производителей нефти в Дохе и статистика по запасам, производству нефти и числу буровых установок в США (рассматриваемые показатели снижаются).



Крупнейшие производители нефти (за исключением Ирана), вероятно, договорятся о заморозке ее добычи на уровне января 2016 года, что позволит ценам на нефть на длительное время закрепиться в диапазоне 40-50 долл. за баррель. Лишь во второй половине 2016 года, когда с рынка уйдет сланцевая нефть, страны ОПЕК и РФ пойдут на сокращение добычи нефти.



Если 14-15 апреля будут опубликованы слабые экономические данные в США и Китае, то снижение доллара продолжится, так как инвесторы еще больше скорректируют свои ожидания в отношении будущих темпов ужесточения процентной политики в США. В паре с йеной доллар рискует опуститься ниже уровня в 105 йен.