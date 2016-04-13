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Жесткая политика Банка России поддерживает рубль

13.04.2016 12:32 1 654 просмотра
Помимо благоприятного внешнего фона важным фактором поддержки рубля является жесткая политика Банка России, который желает добиться снижения инфляции в РФ до 4% к концу 2017 года. Эта жесткость проявляется в том, что регулятор не снижает ключевую процентную ставку, несмотря на падение годовой инфляции, урезает лимиты рублевой ликвидности на аукционах РЕПО и не выходит с интервенциями по покупке валюты на внутренний рынок.

По итогам 1 кв. 2016 года реальная процентная ставка в РФ составила значительные 3,7%(=11%-7,3%). В первой половине апреля российский регулятор предоставлял банкам на аукционах РЕПО в среднем в 2,4 раза меньший объем рублей, чем в марте. Значительные объемы ликвидности в банковский сектор поступают сейчас из бюджета, от вкладчиков. Сегодня Федеральное казначейство РФ разместило на 14 дней на счета трех кредитных организаций 200 млрд рублей под средневзвешенную процентную ставку в 11,05% годовых.

В ближайшие дни поддержку рублю окажет наступление очередного налогового периода в РФ. 14 апреля состоится уплата налога на прибыль организаций, 15 апреля – страховых взносов во внебюджетные фонды и т.д. Этот фактор приведет к росту однодневной ставки межбанковского кредитования в РФ выше ключевой.

По нашим оценкам, регулятор начнет пополнять резервы при снижении доллара до 60 рублей (или ниже), что станет возможным при повышении барреля BRENT до 50 долл.

Комментарии 1

Елена Иванова  (Mylady)
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Сергей, думаете, что дойдём до 60 руб за долл?
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