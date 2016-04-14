Сегодня доллар протестирует уровень 66,7 рубля

Снижение цен на нефть марки BRENT c 44,9 до 43,5 долл. за баррель может привести к тестированию парой USD/RUB недавнего уровня поддержки 66,7. Данные, опубликованные Министерством энергетики США, оказались неоднозначными. Добыча нефти в США за прошлую неделю снизилась с 9,008 млн до 8,977 млн баррелей в день, но запасы нефти выросли на 6,634 млн баррелей.



Для российского бюджета цена нефти в рублях существенно выросла за последние дни, составляя сейчас 2888 рублей за баррель BRENT. Улучшение внешней обстановки и наличие стабилизационных фондов позволяют правительству РФ отложить принятие поправок в бюджет на 2016 год с мая на осень (вероятно, после парламентских выборов в Госдуму).



Для недопущения разрастания дефицита бюджета больше 3% от ВВП РФ осенью расходы бюджета придется сократить, если только цены на нефть не выйдут в район 60 долл. к этому времени. Курс рубля в этом случае может скорректироваться в область 55 рублей за доллар. Сценарий, при котором Банк России не будет выходить на внутренний валютный рынок, существует. Это – повышение осенью ключевой процентной ставки в США на очередные 25 б.п.