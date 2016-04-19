Пара USD/RUB присматривается к уровню 65,15

Восстановление цен на нефть в область 43,2 долл. за баррель создает предпосылки к повторному тестированию парой USD/RUB минимума 65,15. Кроме того, поддержку рублю оказывают такие факторы, как рост ставок межбанковского кредитования в РФ, недавнее сохранение агентством Fitch рейтинга РФ на инвестиционном уровне «BBB-», прогноз Минфина, допускающего снижение инфляции в РФ до 6% к концу года.



От представителей ЦБ РФ звучат заявления о том, что регулятор будет придерживаться консервативной политики, которая, видимо, подразумевает сохранение ставки на уровне 11% до тех пор, пока инфляционные ожидания в РФ не пойдут на спад.



Сегодня стоит обратить внимание на итоги аукциона рублевого РЕПО, статистику по строительному сектору США. Важнейшие события этой недели - публикация статистики по запасам нефти в США от Минэнерго США и заседание ЕЦБ, на котором регулятор может заявить о готовности расширить стимулирующие меры в еврозоне.