Сегодня доллар скорректируется к 66 рублям

На этой неделе по темпам укрепления к доллару США российская валюта отстала от своих коллег «по цеху» – канадского, австралийского и новозеландского доллара, которые вчера обновили максимумы года к мировой резервной валюте. Зависимость рубля от цен на нефть остается высокой, но постепенно снижается. Вчера Росстат порадовал покупателей российских активов сообщением о торможении в марте темпов падения реального располагаемого дохода в РФ до – 1,8%(г/г). Выход показателя в положительную зону будет сопровождаться ростом потребительских расходов в РФ.



Сегодня российская валюта может ослабнуть до 66 рублей за доллар на фоне снижения цен на нефть марки BRENT до 42,9 долл. за баррель. Давление на нефтяные фьючерсы оказывает информация о прекращении в Кувейте забастовки нефтяников. Вечером цены на нефть могут подняться в область 44-45 долл. за баррель, если Минэнерго США зафиксирует очередное снижение добычи нефти в США. Вчерашние данные от Американского института нефти, указавшие на рост запасов нефти, но снижение запасов бензина и дистиллятов в США носят для нефтяного рынка нейтральный характер.



Сегодня Минфин РФ разместит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом в объеме 25 млрд рублей. Спрос на них ожидается высоким, так как годовая инфляция в РФ снижается, а курс рубля и цены на нефть остаются в относительно комфортной зоне для бюджета РФ.