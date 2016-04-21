Вход
Профиль Блог Лента Активность

Сегодня доллар закрепится ниже 65 рублей

21.04.2016 09:54 1 507 просмотров
Вчера цены на нефть марки BRENT закрепились выше уровня в 45 долл. за баррель после опубликованного отчета Минэнерго США, отразившего снижение за прошлую неделю добычи нефти в США с 8,977 млн до 8,953 млн баррелей в сутки. Сегодня с большой долей вероятности можно ожидать закрепления доллара ниже 65 рублей.

До конца апреля состоятся заседания ЕЦБ, ФРС США, Банка Японии. От европейского и японского регуляторов в ближайшие месяцы можно ожидать расширения программ количественного смягчения, что повлечет приток портфельных инвестиций на развивающиеся рынки. За первые 2-3 месяца текущего года годовая инфляция в еврозоне снизилась с 0,2% до 0%, а в Японии выросла с 0,2% до 0,3%. С начала года евро укрепился к доллару примерно на 4%, а йена – на 10%. Естественно такие данные не устраивают ЕЦБ и Банк Японии. Примечательно, что министр финансов Германии Шойбле не верит, что дополнительные меры денежно-кредитной политики могут поддержать экономический рост. По его мнению, центральные банки должны найти пути сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. Однако, как мы видим, преодоление «ловушки ликвидности» остается сложной задачей для регуляторов.

Комментарии 1

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения